Бывший нападающий «Кубани» Владимир Обухов перешел в ФК «Сочи»

Фото: ФК "Сочи"

Футболист Владимир Обухов заключил полноценный контракт с клубом «Сочи», вышедшем в этом году в Российскую Премьер-лигу. Жителям Краснодарского края он известен как нападающий легендарного ФК «Кубань», выступавший за него в 2016-2018 годах. Предыдущим клубом нападающего был ФК «Мордовия».

«Воспитанник московского “Спартака” Владимир Обухов подписал двухлетнее соглашение с “барсами”. Владимир принял участие во всех играх “предсезонки”, отметившись двумя голами и одной результативной передачей», - говорится в соцсетях ФК «Сочи».

Сообщается, что в прошлом сезоне Обухов стал третьим бомбардиром ФНЛ, забив в составе «Мордовии» и «Тамбова» в общей сложности 13 мячей.

Владимиру Обухову 27 лет. Он родился в Бухаре, в 8-летнем возрасте вместе с семьей переехал в Нижний Тагил. Начал заниматься футболом в местной спортивной школе «Уралец». В 2003 году, по совету своего тренера, поехал в Москву на просмотр в «Локомотив», но в последний момент Владимир решил остановиться в школе «Спартака». В 2008 году футболист был заявлен за «красно-белых» для участия в чемпионате России. 15 ноября, в матче со сверстниками из «Луча-Энергии» (1:1), он дебютировал за спартаковский дубль. В 2011 году Владимир стал привлекаться к тренировкам с основным составом. В феврале 2013 года на правах аренды перешел в московское «Торпедо». После возвращения оттуда, Владимир начал играть за основанный в 2013 году «Спартак-2». 23 июня 2016 года на официальном сайте «Спартака» было объявлено о переходе Обухова в «Кубань». В сезоне 2018-2019 годов играл за «Мордовию», в 2019 году – за «Тамбов».

Дмитрий Михеенко