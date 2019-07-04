Убитого в Чечне полицейского похоронят в Новокузнецке

Сотрудника патрульно-постовой службы из Новокузнецка Александра Дворникова, убитого во время командировки на Северном Кавказе, похоронят завтра в Новокузнецке. По данным МВД по Кемеровской области, церемония прощания пройдет в доме культуры имени Дзержинского в Куйбышевском районе.

Ранее сообщалось, что днем 1 июля на контрольно-заградительном посту №4 в Ачхой-Мартановском районе Чечни неизвестный ударил ножом 33-летнего старшину полиции Александра Дворникова. Также преступник успел бросить гранату, после чего был застелен. Полицейский скончался по дороге в госпиталь. Позже Следственный комитет Чечни установил личность убийцы. Им оказался 26-летний житель села Ачхой-Мартан Зелимхан Мусаев.

Ответственность за нападение на полицейского взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

Юрий Зуев