Счетная палата Красноярского края подсчитала потери бюджета от недостроев

В Красноярском крае имеется 657 объектов незавершенного строительства на общую сумму почти 110 млрд руб. Об этом сообщает краевая счетная палата, проанализировавшая объекты незавершенного строительства в регионе.

По мнению аудиторов, основные причины появления долгостроящихся объектов — «отсутствие либо потребности в запроектированном объекте, либо источников финансирования». «К прямым потерям бюджета можно отнести 2,4 млрд рублей. Это расходы по 103 объектам, которые предлагается снести, и 101 проекту, которые не предполагается реализовать»,— говорится в сообщении палаты.

При этом аудиторы установили, что ни за одним органом краевой исполнительной власти края не закреплены «вопросы контроля за реализацией перечня строек и объектов», а власти не предпринимают «действенных мер по снижению объемов незавершенного строительства».

Илья Галагуз