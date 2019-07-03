Режим ЧС введен в двух районах Иркутской области из-за лесных пожаров

В Жигаловском и Усть-Илимском районах Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшившейся лесопожарной обстановки. По данным МЧС, в лесах обоих районов зафиксированы девять крупных пожаров. Всего в Иркутской области бушуют 47 природных пожаров площадью свыше 20 тыс. га.

«В связи с установившейся ветреной и жаркой погодой повысились риски возникновения новых очагов природных пожаров и переходов огня на населенные пункты»,— говорится в сообщении. В МЧС напомнили, что при режиме ЧС жителям запрещается посещать леса, также в обоих районах введены ограничения на хозяйственную деятельность.

Напомним, паводок в Иркутской области начался 25 июня. Уже пострадало 83 населенных пункта. Подтопленными остаются 3,4 тыс. жилых домов. По данным МЧС, количество погибших при паводках достигло 20 человек.

Подробности — в материале “Ъ-Сибирь” «Стихийное бедствие вызвали три циклона»

Илья Николаев