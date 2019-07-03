Алтайский депутат-бизнесмен арестован по делу о мошенничестве при сборе мусора

Суд заключил под стражу депутата горсовета Рубцовска в Алтайском крае, обвиняемого в мошенничестве при организации сбора и транспортировки мусора на полигон. Об этом сообщила представитель краевого управления Следственного комитета России Татьяна Эрдле.

По данным следствия, в 2018 году между администрацией Рубцовска и ООО «Риал» под руководством депутата горсовета заключены муниципальные контракты на оказание услуг по сбору, транспортировке и размещению мусора на полигоне твердых бытовых отходов. На сайте горсовета говорится, что директор ООО «Риал» — депутат Игорь Раченков, который, в частности, входит в состав комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, природопользованию и земельным отношениям.

Следственные органы полагают, что депутат-бизнесмен предоставил в горадминистрацию фиктивные документы, в которых «существенно завышались объемы выполненных работ в рамках контрактов», таким образом совершив крупное хищение средств муниципалитета. Следствие предъявило депутату обвинение в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Илья Николаев