Куда вложить деньги, чтобы получать ежемесячный доход в 2019 году? Многие люди, имеющие свободные средства, задумываются, можно ли сохранить и приумножить капиталы с гарантией, получая пассивный доход

Конечно, можно открыть банковский вклад в рублях, но процент не покроет даже ежегодной инфляции и роста цен. Что делать? Все просто: станьте частным инвестором, работая под залог ликвидной недвижимости. О том, как это сделать, нам сегодня расскажет руководитель проекта «ЛБАНК.РФ» Дмитрий Косов.

Давайте поговорим об инвестициях в залоговую недвижимость с постоянным гарантированным, пассивным доходом, где все выданные деньги защищены залоговым имуществом, превышающим сумму займа зачастую в три раза. Залоговое имущество оформляется на имя Инвестора, в соответствии с федеральным законом «Об ипотеке (залог недвижимости)» от 16.07.1998 ФЗ-102. Гарантированная доходность от инвестиций — 24% годовых.

Большинство наших клиентов-заемщиков, люди, ведущие свой бизнес.

Сегодняшний спад кредитования банковским сектором МСБ объективен, при нашем индивидуальном подходе и скорости выдачи займа (5 дней), мы смотримся выигрышно.

Недвижимость всегда была и остается одной из самых выгодных сфер для вложения капитала. Но строительство и кредитование под готовую недвижимость — вещи разные. Для того чтобы получить по-настоящему весомую прибыль в стройке, нужно изначально обладать достаточно крупной суммой денег и к тому же нужно знать, в какие именно объекты вкладывать деньги. С нашей компанией не нужно обладать каким-то серьезным капиталом, достаточно 500 000 руб., чтобы гарантированно получать 24% прибыли, а имея 1 000 000 руб., можно получать от 30 000 руб. ежемесячно.

Доходность, несомненно, является одним из определяющих факторов при выборе, куда вложить деньги, чтобы заработать. Измеряется она чаще всего в процентах годовых на сумму вложенного капитала и определяет, насколько увеличится капитал через год, то есть сколько заработает инвестор. Если мы хотим, чтобы вложенные деньги работали, а не просто сберечь их, то, как минимум, уровень доходности должен быть выше уровня годовой инфляции.

Уровень рисков тоже является основным критерием при выборе, куда вложить деньги под проценты. Риски — это вероятность возникновения событий, при которых инвестор может лишиться прибыли или даже своих вложений.

В нашем с вами случае инвестор защищен со всех сторон: все сделки регистрируются в органах Росреестра, залоговая недвижимость оценивается не выше 50% от самой нижней планки по рынку, вся судебная практика доказывает, что суд на стороне заимодавца.

Инвестируя деньги в проект с нами, вы получаете 100%-ную защиту ваших сбережений, ведь они обеспечиваются залогом ликвидной недвижимости!

Дмитрий Косов, руководитель проекта «ЛБАНК.РФ»

С чего начать инвестирование под залог недвижимости:

Шаг 1. Созвонитесь с нашим специалистом и выберите объект залога, доходность по которому вас устроит.

Созвонитесь с нашим специалистом и выберите объект залога, доходность по которому вас устроит. Шаг 2. Ознакомьтесь со всеми документами (право собственности, выписка ЕГРН, договор займа/залога).

Ознакомьтесь со всеми документами (право собственности, выписка ЕГРН, договор займа/залога). Шаг 3. Подпишите договор с обязательной регистрацией в Росреестре своих прав.

Подпишите договор с обязательной регистрацией в Росреестре своих прав. Шаг 4. Начинайте получать ежемесячный процентный доход от своих инвестиций.

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ООО «МКК ЛБАНК.РФ» 8 Марта, д. 12 А, 11-й этаж, Екатеринбург Свердловская область, Россия, 620014 8-800-201-48-28

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