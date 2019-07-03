Прокуратура добилась закрытия сайта по продаже санкционных сыров

Октябрьский райсуд Красноярска по требованию прокуратуры заблокировал сайт, где размещались объявления о продаже санкционных сыров. Об этом сообщил первый заместитель Западно-Сибирского транспортного прокурора Илья Сухоносов. В надзорном ведомстве отметили, что ресурс, где торговали санкционкой, был выявлен в ходе мониторинга интернета. Покупателям предлагалось приобрести сыры камамбер, маасдам фрико, бри, дор блю, филадельфия, фоль эпи, бри конторель, амадеус, шеврет, дор блю гранд нуар, запрещенные к ввозу контрсанкциями. Цена на сыры бри, дор блю, дор блю гранд нуар составляла 270 руб. за 100 г. Самый дорогой — шеврет — стоил 310 руб. за 100 г. Опираясь на решение Октябрьского райсуда, Роскомнадзор закрыл доступ к указанному сайту.

Константин Воронов