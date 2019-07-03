Мэр Новокузнецка предложил жителям сверстать «народный бюджет»

Мэр Новокузнецка в Кемеровской области Сергей Кузнецов призвал местных жителей участвовать в формировании расходной и доходной части городского бюджета на 2020 год. «Наша идея заключается в том, что впервые мы хотим привлечь к этой работе всех наших новокузнечан. Наш бюджет станет народным бюджетом»,— написал глава города в Instagram.

Господин Кузнецов напомнил, что обычно бюджет верстается вместе с депутатами на различных комитетах в горсовете, но власти «решили изменить этот порядок». Мэр сказал, что к нему постоянно обращаются жители с различными просьбами, касающимися благоустройства: сделать дворовые площадки, освещение, построить площадки для выгула собак и др.

Жителям предлагается до 15 июля либо оставить свои предложения и пожелания на специальной странице в интернете, либо поучаствовать в районных встречах по сбору предложений пожеланий. В частности, жителям Новокузнецка нужно описать объект или проект, указать количество, объем работ, протяженность и другие характеристики, а также предполагаемую сумму на реализацию объекта или проекта. Также горожане могут предложить идеи по увеличению доходной части бюджета. С 1 августа по 1 сентября предложения выставят на голосование, проекты рассмотрят на специальных комиссиях.

Юрий Зуев