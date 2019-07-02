Бывший инспектор госстройнадзора осужден за смерть упавших с балконов людей в Кемерово

Центральный райсуд Кемерово приговорил бывшего главного инспектора областного госстройнадзора к трем с половиной годами в колонии-поселении за халатность. Об этом сообщает прокуратура Кемеровской области.

По данным надзорного ведомства, в июне 2016-го и декабре 2017 года обрушились лоджии одного из многоэтажных жилых домов в микрорайоне Кедровка в Кемерово. В результате погибли 25-летний мужчина и 43-летняя женщина, упавшие с девятого и десятого этажей.

После этого инспектору госстройнадзора Кемеровской области предъявили обвинение в халатности, так как он не обнаружил нарушения строительно-технических норм и правил при строительстве. Суд признал его виновным, назначив наказание в виде лишения свободы.

Илья Николаев