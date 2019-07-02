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Фото: Андрей Абрамов

Пассажиров просят добавить на проезд

Стоимость проезда повысилась до 30 рублей на шести частных маршрутах в Нижнем.

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Очередное подорожание проезда произошло накануне. На этот раз на 6 маршрутах, принадлежащих частному перевозчику ООО «Автолигатранс-НН». 30 рублей за поездку придется заплатить на маршрутах №Т-82, №Т-55, №Т-91, №Т-74, №Т-93 и №Т-94. Пассажиры по-разному комментировали повышение стоимости поездки.

Водитель маршрута Т-82 Андрей Левченко считает, что у пассажиров нет выбора:

В то же время, работающие на маршрутах водители считают, что у пассажиров нет выбора.

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