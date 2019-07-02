Бывший гендиректор ФК «Анжи» перейдет на работу в «Новосибирск»

Бывший гендиректор махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Олег Флегонтов станет спортивным директором команды «Новосибирск», созданной этим летом на базе «Сибири». «Меня назначили на должность заместителя генерального директора — спортивного директора»,— цитируют «РИА Новости» Олега Флегонтова.

По словам будущего спортивного директора «Новосибирска», задача на новый сезон — «повышение в классе». «У руководства амбициозные задачи, есть желание играть в ФНЛ, развивать свою детско-юношескую академию, подтянуть инфраструктуру»,— описал Олег Флегонтов планы клуба.

Напомним, в июне 2019 года власти Новосибирской области объявили о создании нового футбольного клуба на базе вылетевшей из первого дивизиона Футбольной национальной лиги «Сибири». Команда получила название «Новосибирск». Позже губернатор Андрей Травников сказал, что клуб сможет вернуть прежнее название в будущем.

«Новосибирск» начнет выступать в зоне «Восток» Профессиональной футбольной лиги. Главным тренером команды будет Игорь Чугайнов.

Подробнее о создании клуба — в материале “Ъ-Сибирь” «Новосибирск» с чистого поля»

Илья Галагуз