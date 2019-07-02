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«Локомотив-Кубань» расстается с Матеушем Пониткой и Мустафой Фаллем

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» сообщил, что решил не продлевать контракт с польским форвардом Матеушем Пониткой. Уточняется, что в этом сезоне игрок набирал почти по 10 очков и в Единой лиге ВТБ, и в Еврокубке. «Спасибо Матеушу за яркую игру и удачи!», - сообщили в пресс-службе клуба.

Кроме того, «Локо» принял решение о прекращении сотрудничества с французским центровым Мустафой Фаллем. «Желаем Мусу удачи и успеха в дальнейшей карьере!», - прокомментировали в баскетбольном клубе.

Дмитрий Михеенко


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