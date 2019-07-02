Прокуратура просит для экс-главы томского МЧС восемь лет колонии

В Томске начались судебные прения по уголовному делу бывшего начальника регионального управления МЧС Михаила Бегуна, обвиняемого в получении взятки. Как сообщила “Ъ-Сибирь” официальный представитель прокуратуры Томской области Светлана Крымская, госообвинение запросило для подсудимого восемь лет колонии строгого режима и штраф в 5-кратном размере взятки — 1,5 млн руб. Кроме того, прокуратура полагает, что экс-главу управления МЧС нужно лишить звания генерал-майора внутренней службы. Следующими в прениях выступят адвокаты Михаила Бегуна.

Главный спасатель Томской области задержан в июле 2018 года в собственном кабинете сотрудниками ФСБ. По версии следствия, Михаил Бегун получил от директора фирмы взятку 300 тыс. руб. за незаконную выдачу лицензии на монтаж, техобслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. В первый день судебного процесса генерал заявил о своей невиновности.

Подробнее об аресте Михаила Бегуна — в материале “Ъ-Сибирь” «Папка чрезвычайной ценности»

Илья Николаев