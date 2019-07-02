Сибирский полицейский убит на Кавказе

Сотрудник патрульно-постовой службы из Новокузнецка Александр Дворников убит во время командировки на Северном Кавказе, сообщает МВД по Кемеровской области.

Инцидент произошел днем 1 июля на контрольно-заградительном посту №4 в Ачхой-Мартановском районе Чечни. По данным МВД, неизвестный подошел к 33-летнему старшине полиции Александру Дворникову и ударил его ножом. Также преступник успел бросить гранату, после чего был убит ответным огнем. От полученного ножевого ранения полицейский, проработавший в органах восемь лет, умер по дороге в госпиталь.

Ответственность за нападение на полицейского в Чечне взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство», говорится на портале SITE Intelligence Group, отслеживающий действия боевиков в интернете. Следственный комитет по Чеченской республике заявил, что возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

Илья Николаев