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Реконструкцией улицы Героев Хасана займется СКФ «АТМ»

Администрация Перми подвела итоги аукциона на реконструкцию улицы Героев Хасана от Хлебозаводской до улицы Василия Васильева. На торги поступила только одна заявка — от ООО СКФ «АТМ», с которым и будет заключен контракт. Напомним, протяженность реконструируемого участка составляет 1,7 км. Все работы должны быть завершены к 1 августа 2021 года. На результат работы устанавливается гарантийный срок продолжительностью 60 месяцев.

Ранее компания «АТМ» стала победителем торгов на строительство автодороги «Переход улицы Строителей — площадь Гайдара» суммарной стоимостью свыше 1,2 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в Перми, принадлежит Айку Аветисяну. По итогам 2017 года ООО отчиталось о выручке в 967,8 млн руб. и прибыли 191,2 млн руб.

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