«Мусорный» оператор на севере Кузбасса недоволен тарифом

Компания «Чистый город Кемерово», приступившая сегодня к обязанностям регоператора по обращению с ТКО в зоне «Север» Кемеровской области, обжалует в Федеральной антимонопольной службе России установленный для нее тариф. Об этом на пресс-конференции сообщил директор компании Олег Ратаев.

Региональная энергетическая комиссия Кузбасса определила предельный единый тариф по обращению с ТКО на территории зоны «Север» в июне этого года. «РЭК нам утвердила тариф в размере 59,59 руб. с человека. На юге тариф больше — 85 руб. (86,11 руб. с человека.— “Ъ”). Тариф нами подавался в РЭК в размере около 89,90 руб. с человека с обоснованием собственных расходов регоператора и расходов на транспортировку»,— сказал Олег Ратаев, отметив, что РЭК снизила тариф «по своему усмотрению».

Тариф на вывоз кубометра мусора в Сибири в среднем составляет 300 руб., говорит Олег Ратаев, но РЭК оценила его для «Чистого города Кемерово» в 220 руб. По мнению директора компании, комиссия не учла, что на севере региона большее количество абонентов и длиннее транспортное «плечо», чем на юге. «Пока мы убеждаем транспортные компании работать по той цене, что утвердила нам РЭК, но что будет через месяц-два, мы не знаем. Мы свои расчеты и аргумента предоставили в ФАС России, ждем от них ответа»,— сказал господин Ратаев. С аналогичной жалобой регоператор планирует обратиться в суд, отметил представитель компании, поскольку «явно заниженная цена» не позволит качественно оказывать услуги населению.

«Чистый город Кемерово» вызвалась выполнять функции регоператора зоны «Север» в течение десяти лет за 22,74 млрд руб. Компанией на паритетных основаниях владеют ее директор Олег Ратаев и Станислав Русляков. В зону «Север» входят 23 муниципальных образования с населением более 1,5 млн человек. Регоператор зоны «Юг», компания «Экотек» Георгия Лаврика, приступил к работе годом раньше, он обслуживает 11 муниципальных образований, где проживает 1,1 млн человек.

С какими проблемами столкнулся «Экотек» — читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Делу не дают отхода»

Юрий Зуев