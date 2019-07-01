Объем выданных потребкредитов в Удмуртии за январь-май 2019 года сократился на 5,1%

За первые пять месяцев 2019 года в Удмуртии выдали 91,4 тыс. потребительских кредитов. Это на 5,1% меньше значения аналогичного периода прошлого года, что является самым большим снижением среди 30 регионов-лидеров по данному виду кредитования, сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). В целом по России за январь-май 2019 года выдали 7,41 млн потребкредитов, что больше показателя пяти месяцев 2018 года на 0,1%.

Самое большое количество выданных потребкредитов за январь-май 2019 года отметили в Москве, Московской области, Краснодарском крае и Башкирии. Оно составило 343,3 тыс. ед., 317,2 тыс. ед., 280,6 тыс. ед. и 266,7 тыс. ед. соответственно. Наибольший рост выдачи потребкредитов отметили в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Омской и Тюменской областях — он составил 17,9%, 13,6%, 12,6%, 12,1% и 9,7% соответственно. Самое значительное сокращение выдачи, помимо Удмуртии, зафиксировали в Нижегородской, Свердловской, Ленинградской и Краснодарской областях — показатель снизился на 3,7%, 3,5%, 3,4% и 3,4% соответственно.

«Количество выданных потребительских кредитов в 2019 году не растет, а в мае даже сократилось. По нашему мнению, снижение темпов роста количества выдаваемых кредитов обусловлено более аккуратным отношением банков к потребительскому кредитованию»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.