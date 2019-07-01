Прокуратура запросила почти пять лет колонии для экс-чиновника мэрии Новосибирска

В Октябрьском райсуде Новосибирска, где слушается дело экс-заместителя начальника департамента энергетики и ЖКХ мэрии Сергея Елисеева, проходят прения сторон. Как сообщила “Ъ-Сибирь” старший помощник прокурора района Наталья Чернова, гособвинение запросило для бывшего чиновника четыре года и десять месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф 800 тыс. руб.

По материалам дела, в 2017 году чиновник Сергей Елисеев обещал представителю управляющей компании «ЖХ Октябрьского района» помощь в выделении бюджетных субсидий на ремонт ветхих домов, попросив за свои услуги 5 млн руб. Нужную сумму требовалось перечислить подконтрольной сыну чиновника фирме, занимающейся оказанием жилищно-коммунальных услуг. Для обоснования перевода денег были подготовлены фиктивные документы о якобы выполненных фирмой работах для УК на те самые 5 млн руб. Предприниматель перечислил на нужный счет первый транш в размере 150 тыс. руб., а затем обратился с заявлением в правоохранительные органы. В январе 2018 года Сергея Елисеева задержали оперативники управления ФСБ по Новосибирской области.

Поскольку заместитель начальника департамента не обладал полномочиями по распределению бюджетных средств (это решение принимается коллегиально), его действия квалифицировали как покушение на мошенничество (ст. 30, ст. 159 УК РФ). В последующем Сергея Елисеева уволили с муниципальной службы.

Подробнее о деле Сергея Елисеева — читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Проще не бывает»

Константин Воронов