Форвард «Авангарда» Ансель Галимов уйдет из команды

Нападающий омского хоккейного клуба «Авангард» Ансель Галимов покинет состав команды, сообщает пресс-служба клуба. «Благодарим Анселя за профессиональную работу и желаем ему успешного продолжения карьеры»,— говорится в официальном микроблоге «Авангарда» в Twitter.

Ансель Галимов выступал за «Авангард» с сезона 2017-2018 годов. Перед этим он играл за московскую команду «Динамо». За два минувших сезона он 97 раз вышел на лед в рамках регулярного чемпионата и плей-офф, забив 12 шайб и отдав 13 голевых передач. Он стал десятым в текущем межсезонье игроком «Авангарда», покинувшим расположение команды.

Как «Авангард» стал вице-чемпионом Континентальной хоккейной лиги — в материале “Ъ” «Непобедимые и легендарные»

Илья Галагуз