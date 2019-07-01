Почти 80 жителей Канска эвакуированы из-за паводка

Из зоны подтопления в городе Канске Красноярского края, где из берегов вышла местная река Кан, эвакуированы 79 человек, в том числе 24 ребенка. Об этом сообщает управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Канска.

По данным городской администрации, шесть человек находятся в пункте временного размещения в гостинице «Сибирь», остальные пострадавшие разъехались по родственникам.

«На данный момент подтопления жилых домов нет. При дальнейшем увеличении уровня воды существует угроза затопления домов»,— говорится в сообщении МЧС, опубликованном в понедельник.

Ранее сообщалось, что власти Канска объявили режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. В зоне подтопления оказались 79 придомовых участков, в которых проживает 272 человека, и 140 дачных участков.

Подробнее о паводковой ситуации в соседней Иркутской области — в материале “Ъ” «Сибирские реки вышли из берегов»

Илья Галагуз