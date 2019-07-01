В Челябинске отложили создание МУПа для содержания пляжей и парков

Администрация Челябинска не будет создавать в этом году муниципальное предприятие для обслуживания пляжей и парков города, как это планировалось ранее. Об этом на аппаратном совещании сообщила врио мэра Челябинска Наталья Котова.

«В этом году работаем, как работали. Необходимо создать рабочую группу для решения этого вопроса на следующий год», - отметила Наталья Котова.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», создание МУПа для надзора за пляжами и парками анонсировал прежний мэр Челябинска Владимир Елистратов. Новая структура, по его словам, должна была быть создана в этом году.