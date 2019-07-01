Новосибирская область готова помочь пострадавшим от наводнения иркутянам

Новосибирская область готова предоставить временное жилье семьям из Иркутской области, которые потеряли свои дома в результате сильного паводка, говорится в релизе новосибирского правительства.

«Случилась человеческая трагедия. Важно соседям помочь»,— сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании в понедельник, отметив, что при необходимости регион может организовать сбор гуманитарной помощи для пострадавших.

Ранее в Иркутской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за сильного паводка. По последним данным МЧС, наводнение затронуло 55 населенных пунктов в шести районах, где подтоплены почти 3,3 тыс. домов, 18 социально значимых объектов и более 3,5 тыс. приусадебных участков. В жилых домах проживают около 9,8 тыс. человек. Также повреждены 13 автомобильных мостов и некоторые дороги.

Подробнее о ситуации в Иркутской области — в публикации “Ъ” «Сибирские реки вышли из берегов»

Илья Галагуз