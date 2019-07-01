Сотрудники магазина электротоваров ответят в суде за кражу 14 телевизоров

Новосибирская полиция направила в суд дело преступной группы, в которую входили трое действующих и один бывший работник магазина электротоваров в Советском районе города. Как рассказали в пресс-службе главка МВД по Новосибирской области, с декабря 2018-го по февраль 2019 года злоумышленники похитили из магазина 14 телевизоров. Сотрудник службы безопасности беспрепятственно выпускал их без оплаты товара. Ущерб по делу составил свыше 400 тыс. руб. Младшему из обвиняемых — 27 лет, старшему — 43 года. Ранее фигуранты дела к уголовной ответственности не привлекались, на период следствия и предстоящего судебного процесса их отпустили под подписку о невыезде.

Илья Николаев