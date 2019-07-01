На Алтае найден последний попавший под лавину новосибирский турист

Сотрудники МЧС завершили поиски туристов из Новосибирска, попавших под лавину 6 мая в районе Южно-Чуйского хребта в Республике Алтай. По данным МЧС, 30 июня на дне озера у подножья горы Металлург водолазы нашли тело последнего пропавшего туриста — Николая Симонова.

Напомним, 8 мая спасатели начали поиски группы из семи новосибирских туристов после того, как две участницы похода смогли выбраться из зоны схода лавины, дойти до населенного пункта и сообщить о случившемся. До 11 мая сотрудникам МЧС удалось обнаружить и извлечь из лавины тела пятерых туристов, однако поисковую операцию пришлось прекратить из-за неблагоприятных погодных условий.

В конце июня поиски возобновились. К ним были привлечены 15 спасателей из Горно-Алтайска и Абакана, в том числе пять водолазов, а также вертолет Ми-8. Утром 29 июня на дне озера удалось обнаружить тело шестой туристки. Перед этим водолазы нашли на дне водоема личные вещи и снаряжение, в частности шапку, куртку, альпинистские кошки, фотоаппарат, снегоступы.

Подробности — в материале “Ъ” «Туристам не хватило десяти минут»

Илья Галагуз