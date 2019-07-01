Следователи завели дело после убийства в торговом центре под Новосибирском

Следственные органы расследуют уголовное дело по факту убийства 22-летнего молодого человека в торговом центре «Эдем» в новосибирском Академгородке. Об этом сообщает управление Следственного комитета России.

Инцидент произошел 29 июня около 22:00 в торговом центре, расположенном в Советском районе Новосибирска. Согласно фабуле дела, в подсобке одного из кафе быстрого питания 23-летний молодой человек выстрелил из охотничьего карабина «Сайга» в работника общепита, после чего покончил с собой. По некоторым данным, события развернулись в KFC. Оба молодых человека скончались на месте.

В МВД сообщали, что предполагаемым мотивом преступления считается ревность. По предварительной версии, жертвой стал молодой человек бывшей девушки нападавшего.

Илья Николаев