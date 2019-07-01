Режим ЧС введен в Канске из-за паводка

Режим чрезвычайной ситуации ввели в городе Канске Иркутской области, где затопило около 120 дачных участков из-за паводка. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Береснев, назвавший паводковую ситуацию сложной.

«Подтоплено 117 дачных участков, 59 придомовых территорий в районах индивидуальной жилой застройки, 58 человек согласились на эвакуацию. Спасатели обходят все подтопленные дома, индивидуально работают со всеми пострадавшими гражданами»,— написал чиновник в Instagram.

Глава Канска сказал, что в городской администрации создан штаб, который координирует действия всех задействованных в спасательной операции служб.

Ранее из-за сильного паводка такой же режим был введен в Иркутской области. Он затронул 20 населенных пунктов в трех районах, больше всего пострадал Тулунский район. По предварительным данным, погибли пять человек, двое числятся пропавшими без вести.

Подробнее о ситуации в Иркутской области — в материале “Ъ” «Сибирские реки вышли из берегов»

Илья Галагуз