«Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами жилой комплекс «Большой» в Краснодаре

«Ростелеком»подключил крупнейший в Краснодаре ЖК «Большой» кволоконно-оптической сети по технологии ЕТТН («оптика в дом»). Ее наличие позволяет жильцам домов, входящих в комплекс, смотреть телевидение в HD-качестве, выходить в интернет на скорости до 100 Мбит/с, организовывать видеонаблюдение, настраивать систему «Умного дома» и другие цифровые сервисы.



«ЖК «Большой» – это город в городе. Мы обеспечили более двух тысяч квартир комплексной инфраструктурой «под ключ». На территории жилого комплекса находится наш офис обслуживания, а котором специалисты компании консультируют клиентов и информируют их о новых возможностях «Ростелекома», – отметилаИрина Господенко, заместитель директора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» – директор по работе с массовым сегментом.

«Взаимовыгодное сотрудничество с «Ростелекомом» позволило жителям ЖК «Большой» воспользоваться услугами, которые доступны благодаря качественному высокоскоростному интернету. Теперь стало возможным организовать индивидуальное видеонаблюдение, а с помощью датчиков движения, задымления, протечки воды, открытия и закрытия дверей и окон следить за состоянием квартиры», – рассказала Юлия Джерипа, представитель управляющей компании ЖК «Большой».

Возможность контролировать безопасность дома становится особенно актуальной в период летних отпусков. В этом помогут цифровые сервисы «Ростелекома», такие как «Умный дом» и «Видеонаблюдение». На сегодняшний день их выбрали уже более 7 тысяч жителей Кубани и Адыгеи. При возникновении чрезвычайной ситуации или подозрительной активности в доме умные датчики зафиксируют происходящее, а на телефон домовладельца немедленно поступит push-уведомление. Чтобы присматривать за квартирой или домом на расстоянии достаточно иметь доступ в интернет от любого провайдера в любой точке мира.

Макрорегиональный филиал «Юг» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Юг») – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов. «Ростелеком – Юг» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «ЮТК» и ОАО «Дагсвязьинформ» после присоединения этих компаний к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 10 региональных филиалов – Астраханский, Волгоградский, Дагестанский, Ингушский, Кабардино-Балкарский, Калмыцкий, Краснодарский, Ростовский, Северо-Осетинский, Ставропольский.