«Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами жилой комплекс «Большой» в Краснодаре

«Ростелеком»подключил крупнейший в Краснодаре ЖК «Большой» кволоконно-оптической сети по технологии ЕТТН («оптика в дом»). Ее наличие позволяет жильцам домов, входящих в комплекс, смотреть телевидение в HD-качестве, выходить в интернет на скорости до 100 Мбит/с, организовывать видеонаблюдение, настраивать систему «Умного дома» и другие цифровые сервисы.
«ЖК «Большой» – это город в городе. Мы обеспечили более двух тысяч квартир комплексной инфраструктурой «под ключ». На территории жилого комплекса находится наш офис обслуживания, а котором специалисты компании консультируют клиентов и информируют их о новых возможностях «Ростелекома», – отметилаИрина Господенко, заместитель директора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» – директор по работе с массовым сегментом.
«Взаимовыгодное сотрудничество с «Ростелекомом» позволило жителям ЖК «Большой» воспользоваться услугами, которые доступны благодаря качественному высокоскоростному интернету. Теперь стало возможным организовать индивидуальное видеонаблюдение, а с помощью датчиков движения, задымления, протечки воды, открытия и закрытия дверей и окон следить за состоянием квартиры», – рассказала Юлия Джерипа, представитель управляющей компании ЖК «Большой».
Возможность контролировать безопасность дома становится особенно актуальной в период летних отпусков. В этом помогут цифровые сервисы «Ростелекома», такие как «Умный дом» и «Видеонаблюдение». На сегодняшний день их выбрали уже более 7 тысяч жителей Кубани и Адыгеи. При возникновении чрезвычайной ситуации или подозрительной активности в доме умные датчики зафиксируют происходящее, а на телефон домовладельца немедленно поступит push-уведомление. Чтобы присматривать за квартирой или домом на расстоянии достаточно иметь доступ в интернет от любого провайдера в любой точке мира.
Макрорегиональный филиал «Юг» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Юг») – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов.
«Ростелеком – Юг» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «ЮТК» и ОАО «Дагсвязьинформ» после присоединения этих компаний к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 10 региональных филиалов – Астраханский, Волгоградский, Дагестанский, Ингушский, Кабардино-Балкарский, Калмыцкий, Краснодарский, Ростовский, Северо-Осетинский, Ставропольский.
ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.
Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» — более 10,2 млн пользователей, из которых свыше 5,3 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».
Выручка группы компаний за 12 мес. 2018 г. составила 320,2 млрд руб., OIBDA достигла 100,9 млрд руб. (31,5% от выручки), чистая прибыль — 15,0 млрд руб.
«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.
Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.
Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard&Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».