Организатор въезда нелегалов в закрытый город Северск отдан под суд

В Томской области суд рассмотрит дело директора фирмы, организовавшей поток нелегалов в ЗАТО Северск. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Согласно материалам дела, предпринимательница предоставляла в режимно-секретный отдел администрации Северска липовые трудовые договоры, заключенные ее фирмой и гражданами, желающими попасть в закрытый город. Те в свою очередь выплачивали ей вознаграждение. По данным следствия, с 2012-го по 2016 годы десять человек незаконно получили разрешение на въезд в Северск, за это они заплатили предпринимательнице в общей сложности свыше 100 тыс. руб.

Криминальную схему выявили оперативники северских отделов ФСБ и МВД. По их материалам в отношении директора фирмы возбудили дело о получении коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ).

Илья Николаев