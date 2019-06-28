УКС предлагает свои стены для граффити

Энергетики хотят сделать свои объекты внешне привлекательными с помощью ижевских художников–энтузиастов

«Удмуртские коммунальные системы» продолжают ремонтировать и реконструировать в Ижевске объекты системы теплоснабжения для того, чтобы подготовить город к зиме и повысить качество услуг и комфорт горожан. Сейчас специалисты ведут работы на центральном тепловом пункте по улице Тельмана, который не прошел проверку зленым красителем. Техперевооружение этого ЦТП обеспечит надежное и качественное теплоснабжение и ГВС более 20 объектов. Вместе с тем энергетики хотят сделать свои объекты привлекательными и внешне - с помощью современных граффити ижевских художников–энтузиастов.

Специалисты «Удмуртских коммунальных систем» приступили к реконструкции центрального теплового пункта на улице Тельмана. По словам директора компании Ярослава Балобанова, ранее этот объект не прошел проверку зеленым красителем. Техперевооружение этого ЦТП позволит обеспечить качественным ресурсом более 20 объектов, в числе которых городская больница и детский сад. «Объект давно требовал ремонта. Сети здесь были в довольно изношенном состоянии, все теплообменное оборудование было засорено. Сейчас поставим новые, более компактные и эффективные теплообменники, полностью заменим все узлы автоматизации, всю электрику. Это позволит улучшить теплоподачу населению и повысить эффективность, - отмечает представитель компании генподрядчика реконструкции ЦТП Александр Агапов.

Ярослав Балобанов добавил, что после реконструкции ЦТП будет работать в автономном режиме, все параметры автоматически будут передаваться в диспетчерскую ООО «УКС». Добавить температуру и уменьшить давление специалисты смогут дистанционно. «Такого масштабного ремонта на этом объекте не было с момента его постройки. КПД новых теплообменников будет выше в 1,5 раза. Трубы будут из нержавейки. Срок службы нового оборудования составит около 50 лет», - подчеркнул директор УКС.

Он сообщил, что в этом году в рамках концессии всего таким образом будет реконструировано 4 ЦТП. Также УКС заменят 37 км тепловых сетей.

Вместе с тем энергетики хотят преображать свои объекты и снаружи, чтобы улучшить облик Ижевска. УКС планируют поддерживать недавно начатое сотрудничество с городскими художниками и продолжить серию граффити на городских зданиях. Компания готова предоставить фасады своих многочисленных производственных объектов талантливым и неравнодушным энтузиастам для создания арт-объектов. «Буквально в июне в рамках фестиваля стрит-арта в Ижевске группа граффити-художников расписала два наших объектах: тепловую насосную станцию на ул. Пушкинской за Филармонией – там сейчас изображен портрет Чайковского в достаточно интересной интерпретации, и еще технический павильон на улице 10 лет Октября, возле «Эльгрина», где художники представили стиль лофт. Ребята дали мне макеты, я согласовал с районными администрациями. Все довольны. Надеюсь, мы таким образом хотя бы на какое время прекратим несанкционированные, непонятные и не всегда красивые граффити», - отметил господин Балобанов.

По его словам, компания готова предоставить и другие свои площадки для городских художников. Все вопросы, связанные с согласованием проектов с городскими властями, энергетики берут на себя.