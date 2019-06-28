«Зеленые» инвестиции

За последние четыре года уровень выбросов в атмосферу вредных веществ промышленными предприятиями снизился более чем на 10 тыс. тонн в год. Таких результатов удалось добиться благодаря внедрению новых технологий производства на предприятиях Прикамья. Вопросы экологии промышленники и эксперты обсудили в рамках круглого стола «Зеленые стратегии» промышленных предприятий», организованного газетой „Ъ-Прикамье“ совместно с ГК „ПЦБК“.

Участие в круглом столе приняли замначальника управления по охране окружающей среды минприроды Пермского края Ольга Дворянских, начальник отдела городской среды и природопользования администрации Перми Лев Третьяков, генеральный директор группы предприятий «ПЦБК» Александр Сухановский, представители компании СИБУР Мария Лунькова и Леонид Краснов, а также завкафедрой охраны окружающей среды ПНИПУ Лариса Рудакова.

Открывая мероприятие, модератор круглого стола, депутат законодательного собрания края Татьяна Миролюбова отметила, что в последние годы федеральные власти серьезно обеспокоились вопросами экологической обстановки в стране. Так, в прошлом году правительство РФ приняло стратегию развития отрасли по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов. Ее глобальная цель – появление отдельной отрасли промышленности, которая бы специализировалась на работе с отходами. «Пока что отраслью это назвать нельзя. Сейчас в этом направлении работают лишь отдельные энтузиасты. Дело это не всегда прибыльное, а нередко и чисто благотворительное», – констатировала госпожа Миролюбова.

Об экологической обстановке в крае участникам и гостям круглого стола рассказала Ольга Дворянских. По ее словам, за последние четыре года уровень выбросов в атмосферу вредных веществ промышленными предприятиями снизился более чем на 10 тыс. тонн в год. Индекс загрязнения атмосферы на территории Перми оценивается как низкий. Мониторинг состояния воздушной среды ведется в семи городах края. В то же время ситуация с водными объектами, по ее словам, «неоднозначная». Так, вода в Каме от точки забора выше Соликамска до Чайковского характеризуется как «очень загрязненная». «По течению выше Соликамско-Березниковского промузла фиксируется превышение ПДК по марганцу и железу, – рассказывает госпожа Дворянских, – но здесь играют роль природные факторы». При этом объем сбросов в водоемы со стороны промпредприятий снижается от года к году. По словам эксперта, по инициативе краевых властей в Перми и Березниках в рамках проекта «Умный город» внедряется единая система экологического мониторинга. Она включает и постоянное исследование водной и воздушной среды. Ольга Дворянских отмечает, что сейчас основной объем выбросов в атмосферу происходит не от промышленных предприятий, а от автотранспорта. «Количество автомашин постоянно растет, это объективный процесс, повлиять мы на него не можем, но пытаемся регулировать качество топлива», – заключила она.

Далее свои «зеленые стратегии» представили промышленники. Генеральный директор ГП «ПЦБК» Александр Сухановский подчеркнул, что группа предприятий работает по полному производственному циклу – от заготовки сырья (древесины) до выпуска и реализации готовой продукции. Так, по объемам производства тарных картонов ПЦБК занимает пятое место в стране, а по изготовлению гофропродукции – девятое. «Наши ключевые задачи – эффективное использование существующих ресурсов, увеличение показателей их повторного использования, а также снижение экологической нагрузки», – рассказал господин Сухановский. Гендиректор пояснил, что сегодня около 30% отходов, подлежащих захоронению на полигонах, это макулатура. Ее необходимо вычленять из общей структуры отходов и направлять на переработку. А значит, нужно максимально вовлечь в сбор макулатуры население и заинтересованные организации. Речь, например, идет о торговых сетях, где очень широко используется картонная упаковка.

Новые технологии, которые применяет ПЦБК, позволили увеличить объем использования макулатуры в производственных процессах на 30%. «Сейчас мы перерабатываем более 200 тыс. тонн в год, а будем свыше 300 тыс., – подчеркнул господин Сухановский. – Это значит, что предприятие за счет многократного использования макулатуры ежегодно сохраняет более 1 млн кубометров леса».

Помимо переработки отходов, группа предприятий ПЦБК применяет и технологии бережного отношения к ресурсам. Так, в рамках реализации проекта «Сила картона» на производстве введена система зацикливания воды, использующейся в технологических процессах. Значительные средства инвестированы в создание локальной очистки в цехах и модернизацию биологических очистных сооружений. Реконструкция продолжится до 2021 года, общий объем вложений составит 350 млн рублей. «Раньше мы использовали в производстве 50 тыс. куб. м воды в сутки, сейчас – 40 тыс. При увеличении объемов производства на 30%, тем не менее, потребление свежей воды сократили на 20%, так как у нас установлен бассейн оборотной воды. И за счет этого также снижена нагрузка на очистные сооружения», – уточнил Александр Сухановский.

Представители компании «СИБУР» рассказали об открытии на пермском предприятии единственного в России производства нового, экологичного пластификатора – диоктилтерефталата. Установка по его изготовлению была введена в эксплуатацию этой весной и является одним из ключевых проектов импортозамещения в нефтехимической отрасли. По словам начальника отдела экологии предприятия «СИБУР-Химпром» Марии Луньковой, это продукт нового качества для страны. В отличие от пластификаторов предыдущего поколения, ДОТФ не оказывает воздействия ни на окружающую среду в целом, ни на организм человека в частности. «Из-за своей экологичности он может применяться даже при изготовлении детских игрушек», – отметила госпожа Лунькова. Мощность нового производства – 100 тыс. тонн готового продукта в год. Импорт продукта ДОТФ сегодня составляет 60 тыс. тонн в год, при этом потребность отечественного рынка в пластификаторах находится на уровне 165 тыс. тонн.

Главный эксперт направления «ДОТФ и спирты» ООО «СИБУР» Леонид Краснов пояснил, что диоктилтерефталат – один из основных компонентов напольных и кровельных покрытий, виниловых обоев, кабельных пластикатов, искусственной кожи, защитных покрытий в автомобильной промышленности и товаров повседневного спроса. Продукт может экспортироваться в Европу благодаря отсутствию в нем фталатов. «В Европе применение фталатных пластификаторов существенно ограничено из-за негативного влияния на здоровье людей, – говорит господин Краснов, – а ДОТФ, как бесфталатный и безопасный пластификатор, как раз набирает популярность». По его словам, на экспорт может пойти до 30% этой продукции.

Мария Лунькова добавила, что само производство также экологично благодаря его высокотехнологичности и наличию у СИБУРа современных очистных сооружений с блоком биологической очистки сточных вод. «После открытия новой установки нам даже не пришлось увеличивать санитарно-защитную зону предприятия», – пояснила госпожа Лунькова.