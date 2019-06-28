Ошибку действий экипажа назвали основной причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»

Основной причиной крушения самолета Ан-148 компании «Саратовские авиалинии» стали ошибочные действия экипажа «на этапе набора высоты в инструментальных метеоусловиях при недостоверных показаниях приборной скорости». К таким выводам пришел Межгосударственный авиационный комитет (МАК) по итогам расследования.

Специалисты выявили нарушения системы безопасности авиакомпании, системные недостатки в определении факторов опасности, отсутствие контроля за уровнем подготовки экипажа, что «привело к выдаче свидетельств авиационного персонала и допуску к полетам экипажа, не в полной мере удовлетворяющего квалификационным требованиям».

Напомним, авиакатастрофа с Ан-148 произошла в Подмосковье 11 февраля прошлого года, в ней погиб 71 человек. В мае 2018 года был аннулирован сертификат эксплуатанта саратовской авиакомпании.

Марина Ковалева