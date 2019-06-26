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Фото: Андрей Абрамов

Трамплин идет на взлёт

Первая очередь спорткомплекса на Сенной площади построена уже больше, чем наполовину.

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Региональный тренировочный центр, строительство которого ведется сейчас одновременно в верхней и нижней части спорткомплекса, будет включать не только трамплин, но и ряд других сооружений. Будут построены трибуны, сооружения инженерной защиты склона, осветительные опоры и административные помещения.

«Каких-либо опасений, что до конца года подрядчик не закончит работы, нет. На сегодняшний день физическое выполнение работ составляет около 60%», - заявил исполняющий обязанности министра строительства региона Анатолий Молев.

Представитель подрядной организации Дмитрий Кан подтвердил, что строительство подразумевает не только возведение трамплина.

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