Трамплин идет на взлёт Первая очередь спорткомплекса на Сенной площади построена уже больше, чем наполовину.

Региональный тренировочный центр, строительство которого ведется сейчас одновременно в верхней и нижней части спорткомплекса, будет включать не только трамплин, но и ряд других сооружений. Будут построены трибуны, сооружения инженерной защиты склона, осветительные опоры и административные помещения.

«Каких-либо опасений, что до конца года подрядчик не закончит работы, нет. На сегодняшний день физическое выполнение работ составляет около 60%», - заявил исполняющий обязанности министра строительства региона Анатолий Молев.

Представитель подрядной организации Дмитрий Кан подтвердил, что строительство подразумевает не только возведение трамплина.