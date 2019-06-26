На реконструкцию саратовских общественных пространств выделят 796,8 млн рублей

Завершен ремонт 16 дворов и двух общественных пространств в Саратовской области в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства строительства и ЖКХ.

В частности, реконструкция завершена в Балтайском районе, поселке Михайловский, Шиханах, работы ведутся в 130 дворах и на 26 общественных территориях.

В этом на реконструкцию придомовых территорий и общественных пространств области выделено 813 млн руб., из которых 796,8 млн – средства федерального бюджета.

Марина Ковалева