Назначен руководитель УБРиР на Среднем Урале

Бывший директор по работе с регионами в Альфа-Банке Михаил Прилепов возглавил дивизион «Средний Урал» в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР). В кредитной организации сообщили, что перед господином Прилеповым стоит задача реализовать бизнес-потенциал дивизиона и увеличить прибыль за счет привлечения и удержания розничных и корпоративных клиентов. «Ключевая цель стратегии “Довольного клиента” — это повышение качества сервиса и предоставляемых услуг. И поэтому в своей работе я сфокусируюсь на том, чтобы к каждому, кто придет в наш банк, был обеспечен индивидуальный подход»,— сообщил Михаил Прилепов.

Ранее сообщалось о переходе УБРиРа на региональную систему управления с разделением территории присутствия на девять дивизионов. На данный момент 46 регионов, в которых присутствует УБРиР, сгруппированы в восемь дивизионов: «Екатеринбург», «Средний Урал», «Южный Урал», «Центр», «Юг», «Сибирь», «Западная Сибирь», «Поволжье».

Михаил Прилепов родился в Екатеринбурге в 1986 году. В 2009 году окончил Российский государственный профессионально-педагогический университет по специальности «Информатика в экономике». В банковской сфере работает десять лет. В 2008 году, обучаясь на последнем курсе университета, устроился в банк «Интеза», где руководил отделом продаж среднему бизнесу. В 2012 году перешел в Промсвязьбанк на позицию замначальника управления малого и среднего бизнеса, где руководил продажами по Уральскому федеральному округу (УрФО). В 2014 году управлял продажами по малому и среднему бизнесу во всех регионах присутствия УБРиР, с 2016 работал директором по работе с регионами в Альфа-Банке.