Суд отправил на принудительное лечение поджигателя карельской деревянной церкви

Кондопожский городской суд освободил от уголовной ответственности поджигателя деревянной церкви Успения Пресвятой Богородицы в Карелии. Подростка отправили на принудительное лечение, говорится в сообщении на сайте прокуратуры республики. Суд установил, что во время поджога обвиняемый находился в невменяемом состоянии.

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Церковь Успения Пресвятой Богородицы была одной из самых древних построек Кондопоги. В 1960 году ее внесли в список культурного наследия. Уничтоживший храм пожар произошел 10 августа 2018 года. В МЧС заявили, что причиной возгорания мог стать поджог. По факту инцидента возбудили дело по ч.1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия).

О том, почему случай со сгоревшей церковью в Кондопоге останется невыученным уроком, читайте в материале журнала «Огонек» «Ожог федерального значения».