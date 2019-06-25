В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов сбили велосипедистку

На проспекте Космонавтов в Екатеринбурге водитель ВАЗ-2112 сбил на пешеходном переходе десятилетнюю школьницу, сообщили в региональном управлении ГИБДД. Инцидент произошел 24 июня днем. Девочка на велосипеде выехала на пешеходный переход в районе дома № 2 на Баумана. В этот момент ее сбил водитель ВАЗ-2112, решивший проехать на красный свет с Фронтовых Бригад в сторону улицы Победы. Ребенка госпитализировали с ушибами коленных суставов и ссадинами.

В ГИБДД рассказали, что ДТП на пешеходных переходах с участием велосипедистов происходят часто. По данным ведомства, велосипедисты часто выезжают на «зебру», а не не катят велосипед рядом с собой. «Госавтоинспекция обращается к водителям с предупреждением о строгом соблюдении ПДД. В частности, требований сигналов светофора и скоростного режима. Также велосипедистам рекомендуется при переходе дороги перевозить транспортное средство рядом с собой»,— предупредили в пресс-службе управления.