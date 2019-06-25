Капитал впадает в «Волгу»

НПФ «Волга-Капитал» на прошлой неделе уведомил своих акционеров об их преимущественном праве приобретения допэмиссии акций НПФ. Размещается 68 млн бумаг по 1,1 руб. В конце 2018 года изменилась структура владения фондом. Принадлежащий Республике Татарстан «Ак Барс Девелопмент» продал 54,5% акций НПФ банку «Ак Барс», который стал прямым владельцем 58,9% акций. Еще 2% акций банк косвенно распоряжается через ИК «Ак Барс Финанс». Банк «Ак Барс» планирует принять участие в выкупе допэмиссии и ожидает «пропорционального участия в эмиссии ключевых акционеров». Миноритарный акционер «Инвест Кэпитал» (6,6%) также планирует принять участие в выкупе допэмиссии. В «Инвестнефтехиме» (19,2%), «Таттелекоме» (13,2%) и их мажоритарном акционере «Связьинвестнефтехиме» не ответили на запрос “Ъ”. Допэмиссия проводится «в целях обеспечения соблюдения требований законодательства к минимальному размеру собственных средств», заявили в фонде. Сейчас регуляторный капитал НПФ должен составлять не менее 150 млн руб., с 1 января 2020 года он увеличивается до 200 млн руб. Согласно отчетности, на начало года он составлял у НПФ «Волга-Капитал» 181,7 млн руб.

Илья Усов