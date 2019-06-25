Киллеры вышли за пределы заказа

Краснодарский крайсуд огласил приговор Чингизу Амаханову и Гаджи Масхудову, которые признаны виновными в убийстве директора ООО «Инсипром» Павла Ларина и приговорены к 16 и 19 годам колонии строгого режима. Третья подсудимая, Октябрина Девлетова, осуждена на три года колонии. Суд признал, что женщина заказала избиение Павла Ларина на почве коммерческого конфликта, а киллеры расправились с ним уже по собственной инициативе. Вдова погибшего намерена обжаловать приговор.



Оглашение приговора Чингизу Амаханову, Гаджи Масхудову и Октябрине Девлетовой в Краснодарском краевом суде заняло более пяти часов, рассказали “Ъ-Юг” участники процесса. Уголовное дело расследовалось по факту убийства директора ООО «Инсипром» Павла Ларина, которого киллер застрелил во дворе многоквартирного дома в Краснодаре осенью 2013 года. Подсудимые Амаханов и Масхудов, уроженцы Дагестана, которые на предыдущих заседаниях нарушали порядок, шумели и пререкались с судьей, на этот раз вели себя спокойно, вердикт суда встретили без эмоций, хотя наказание, назначенное им судьей Игорем Слипченко, оказалось достаточно суровым. Чингиз Амаханов признан виновным в организации заказного убийства Павла Ларина и незаконном хранении оружия, приговорен к 16 годам лишения свободы, Гаджи Масхудов — в совершении убийства по найму, из корыстных побуждений, а также в незаконном ношении оружия, суд назначил ему наказание в виде 19 лет лишения свободы. Оба осужденных будут отбывать срок в колонии строгого режима.

Третьей подсудимой по делу является Октябрина Девлетова, экс-директор ООО «Атама», которую суд признал виновной в организации преступления — причинения тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ), наказание Девлетовой назначено в виде трех лет колонии с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее младшим ребенком возраста 14 лет (у Октябрины Девлетовой двое малолетних детей). Женщина содержалась в СИЗО и под домашним арестом с сентября 2014 по ноябрь 2015 года, затем была освобождена под подписку о невыезде в связи с истечением предельных сроков ареста по статье «Тяжкий вред здоровью».

Суд установил, что мотивом преступления была неприязнь Девлетовой к Ларину: до 2013 года они вели совместную предпринимательскую деятельность по поставкам и монтажу оборудования для утилизации биологических отходов, затем Павел Ларин основал собственную компанию «Инсипром». В какой-то момент Октябрине Девлетовой показалось, что бывший компаньон создает ей конкуренцию и перехватывает контракты. Женщина обратилась к своему квартиранту Чингизу Амаханову, который работал специалистом по взысканию в микрофинансовой организации, и, как установил суд, попросила напасть на Павла Ларина и нанести ему тяжелые травмы, чтобы он не смог работать в течение трех месяцев (в этот период должны были пройти торги по закупкам оборудования). Суд установил, что Чингиз Амаханов, получив заказ, не смог придумать, как нанести жертве травмы, вызывающие длительный срок нетрудоспособности, поэтому решил убить Павла Ларина и нанял для этого киллера Гаджи Масхудова.

Октябрина Девлетова не признала себя виновной и пояснила, что действительно наняла Амаханова, но только для слежки за Павлом Лариным с целью его компрометации.

Потерпевшая Юлия Ларина, вдова погибшего бизнесмена, сообщила “Ъ-Юг”, что она собирается обжаловать приговор в Верховном суде как чрезмерно мягкий по отношению к Октябрине Девлетовой. Юлия Ларина настаивает на том, что вина за убийство лежит именно на Девлетовой как на заказчице преступления.

Анна Перова, Краснодар