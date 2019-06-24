Россияне стали внимательнее следить за своей активностью в социальных сетях Большинство россиян стали внимательнее следить за тем, что они пишут и выкладывают в социальных сетях. К такому выводу пришли эксперты проекта HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций и платформы «Академия Здоровья», которые провели исследование для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

Специалисты «АльфаСтрахование» опросили сотрудников 100 российских компаний с оборотом от 100 млн руб. в год и выяснили, что 64 из 100% сотрудников, зарегистрированных в социальных сетях, стали подвергать посты самоцензуре. При этом 42% из них опасаются, что их записи могут попасться на глаза непосредственному начальству (15% из них признались, что стараются не выкладывать ничего в рабочее время), 39% – HR службе, 19% – надзорным органам.

Почти половина опрошенных (48%) ограничивают настройки приватности в социальных сетях для записей, которые могут быть истолкованы неоднозначно вне зависимости от их темы. Аккаунты 33% сотрудников доступны только их друзьям, а 15% стараются не писать ничего, что может быть неверно понято.

Чуть более половины респондентов (52%) считают, что их личные страницы в интернете и частная жизнь не должны волновать работодателя, если публичные посты никак не связаны с работой. Однако при этом не все они готовы высказывать свое мнение без оглядки на руководство.

Ранее «АльфаСтрахование» сообщала, что соцсети в течение рабочего дня посещает подавляющее большинство сотрудников (68%), несмотря на запрет начальства: 91% выходят в интернет при помощи смартфона, 6% – через сайт-анонимайзер и 3% – при помощи личного ноутбука или планшета.

«Страницы в социальных сетях дают возможность узнать больше информации о незнакомом человеке, поэтому чаще всего они интересуют руководство и HR-службу при приеме людей на работу, а не после их трудоустройства», – говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование».

Результаты опроса HeadHunter свидетельствуют, что 76% респондентов ищут профили большинства приглянувшихся соискателей в соцсетях. При этом 15% из них делают это всегда, а 61% – только в случаях с некоторыми претендентами.

Портал Superjob в недавнем исследовании пришел к выводу, что российские компании все чаще используют соцсети в подборе персонала: 60% опрошенных в 2019 г. против 42% в 2012 г. Открытыми аккаунтами в социальных сетях сегодня владеют 56%. Большинство из них знают о том, что потенциальные работодатели могут заходить и просматривать их страницы (62%). Почти треть (29%) убеждены в том, что статус соискателя обязывает править личные записи на страницах соцсетей, а 13% редактировали свои аккаунты в соцсетях, когда искали работу.

Интернет-активность персонала сегодня отслеживают примерно 30% компаний, причем 3% упоминали о случаях, когда сотрудника уволили за неподобающее поведение в интернете.

«Как правило, активностью работников в соцсетях интересуются те компании, чья репутация ранее страдала из-за поведения отдельных сотрудников, например, каких-либо обличительных постов. При этом мало кто будет специально следить за постами рядовых сотрудников, если только они не касаются напрямую работодателя или связанных с ним структур», – говорит Алиса Безлюдова.