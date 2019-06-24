Николай Карполь не поддержал строительство храма Святой Екатерины

Главный тренер волейбольного клуба «Уралочка» Николай Карполь отрицательно высказался о планах властей построить храм Святой Екатерины в сквере у театра драмы в Екатеринбурге. «Было принято правильное решение — не строить храм. Горожане отстояли свое право на красивое место на парк на берегу пруда»,— рассказал он в интервью «Спорт-Эксперсс». Также господин Карполь добавил, что в центре Екатеринбурга уже построено слишком много храмов, и городу необходим «уголок для детей и мам».

Заслуженный тренер СССР и России Николай Карполь с 1960-х годов возглавляет женский волейбольный клуб «Уралочка». Спортсменки клуба завоевали 15 медалей Олимпийских игр, неоднократно побеждали на чемпионатах мира, Европы и в других международных соревнованиях.

Построить храм Святой Екатерины планировалось к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году, инвесторами выступают РМК и УГМК. С 13 по 16 мая в сквере прошли акции протеста. За это время полиция задержала около 100 человек, 30 их которых были арестованы. Позже на ситуацию обратил внимание президент РФ Владимир Путин, который советовал провести опрос о выборе места под строительство. За десять дней горожане подали в мэрию более 11 тыс. обращений с альтернативными площадками для строительства. 16 июня Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере, объяснив отказ нежеланием «давать диаволу возможность разбудить древнего демона гражданской междоусобицы». Опрос о месте строительства проведут в середине сентября. При этом инициативная группа от «Комитета в защиту сквера» подала заявку на проведение референдума против строительства. Рабочая группа избирательной комиссии Екатеринбурга отказалась регистрировать референдума. Стройка начнется не раньше конца 2020 года.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Общественное мнение остается под опросом»

Екатерина Аверина