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Фото: Андрей Абрамов

Правила поправили

Теперь нужно защитить малый и средний бизнес

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Депутаты гордумы Нижнего Новгорода внесли изменения в Правила благоустройства территории города. В первую очередь, они касаются содержания территорий и контейнерных площадок. В частности, теперь определены параметры прилегающих территорий для хозяйствующих субъектов и установлены требования к контейнерам для сбора мусора и контейнерным площадкам.

Председатель гордумы Дмитрий Барыкин, заявил, что власти должны защитить малый и средний бизнес, и предложил учесть этот вопрос в работе группы, которая будет создана для доработки механизмов реализации правил.

К сентябрю гордума планирует доработать правила благоустройства.

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