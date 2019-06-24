Правила поправили Теперь нужно защитить малый и средний бизнес

Депутаты гордумы Нижнего Новгорода внесли изменения в Правила благоустройства территории города. В первую очередь, они касаются содержания территорий и контейнерных площадок. В частности, теперь определены параметры прилегающих территорий для хозяйствующих субъектов и установлены требования к контейнерам для сбора мусора и контейнерным площадкам.

Председатель гордумы Дмитрий Барыкин, заявил, что власти должны защитить малый и средний бизнес, и предложил учесть этот вопрос в работе группы, которая будет создана для доработки механизмов реализации правил.

К сентябрю гордума планирует доработать правила благоустройства.