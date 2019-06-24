ООО «Башкирэнерго» приступает к реконструкции подстанции 110 кВ «Ермекеево»

24 июня ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») приступает к реконструкции подстанции 110/35/10 кВ «Ермекеево», расположенной в райцентре Ермекеевского района Башкирии. На подстанции планируется установить дополнительную ячейку 10 кВ, новый разъединитель 10 кВ на обходной системе шин 10 кВ, заменить электромеханическую панель релейной защиты и автоматики на современную микропроцессорную. На территории энергообъекта также будут заменены кабельные каналы и проложено 60 м нового кабеля.

Эту работу ООО «Башкирэнерго» проводит хозспособом в рамках своей инвестпрограммы, и направлена она на поддержку реализации федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий», рассчитанной на период до 2025 года. В рамках этой программы практически в каждом районе Башкирии разворачивается строительство новых предприятий в сферах животноводства и растениеводства. Самым крупным проектом для Ермекеевского района станет строительство животноводческого комплекса в с. Васильевке на 2,8 тыс. голов крупного рогатого скота и 3,2 тыс. голов молодняка. Реконструкция ПС 110 кВ «Ермекеево» завершится в июле и позволит обеспечить этот животноводческий комплекс надежным энергоснабжением. ООО «Северная нива Башкирия», выступающее заказчиком строительства, своими силами построит 13 км ВЛ 10 кВ от ПС 110 кВ «Ермекеево» до с. Васильевки.

ООО «Северная нива Башкирия» является зарегистрированной в республике операционной компанией крупнейшего в России промышленного производителя молока – агрохолдинга «ЭкоНива», основанной немецким предпринимателем Штефаном Дюрром. Он собирается развернуть в Башкирии три молочных комплекса на 11,6 тыс. фуражных коров, вложения в проект оцениваются в 7,6 млрд рублей. ООО «Башкирэнерго» должно обеспечить электрификацию двух ферм по 2,8 тыс. голов в Ермекеевском и Белебеевском районах и крупнейшей фермы на 6 тыс. голов в Бижбулякском районе. Так что реконструкция ПС 110 кВ «Ермекеево» - это первый этап большой работы, которую проведут башкирские сетевики в ближайшие годы.