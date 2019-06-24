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Круглый стол «Специальные возможности для участников госзакупок»

Уважаемые предприниматели!

26 июня на площадке сервисного центра для предпринимателей "Мой бизнес" состоится круглый стол «Специальные возможности для участников госзакупок».

В программе мероприятия:

- Факторы риска при проведении банковских операций. Признаки операций, подлежащих дополнительному контролю.

- Программа льготного кредитования малых и средних предприятий 1764 по ставке не выше 8,5%

- Кредитование в контрактной логике субъектов МСП под залог контрактной выручки

- Программы государственной поддержки СМСП (гарантийная поддержка, микрозаймы)

- Обсуждение актуальных вопросов. Вопрос – ответ. Кофе-брейк

Место проведения: г. Пермь, ул. Окулова, 75, корпус 1, центр «Мой бизнес»

Дата и время проведения: 26 июня, начало в 10:00

Участие бесплатное по обязательной предварительной регистрации.

Организаторами мероприятия выступают Корпорация развития МСП Пермского края и Промсвязьбанк

С программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

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