Уважаемые предприниматели!
26 июня на площадке сервисного центра для предпринимателей "Мой бизнес" состоится круглый стол «Специальные возможности для участников госзакупок».
В программе мероприятия:
- Факторы риска при проведении банковских операций. Признаки операций, подлежащих дополнительному контролю.
- Программа льготного кредитования малых и средних предприятий 1764 по ставке не выше 8,5%
- Кредитование в контрактной логике субъектов МСП под залог контрактной выручки
- Программы государственной поддержки СМСП (гарантийная поддержка, микрозаймы)
- Обсуждение актуальных вопросов. Вопрос – ответ. Кофе-брейк
Место проведения: г. Пермь, ул. Окулова, 75, корпус 1, центр «Мой бизнес»
Дата и время проведения: 26 июня, начало в 10:00
Участие бесплатное по обязательной предварительной регистрации.
Организаторами мероприятия выступают Корпорация развития МСП Пермского края и Промсвязьбанк
С программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.