В маркетплейс завезли пистолеты и патроны

В России появился первый оружейный маркетплейс. Агрегатор собрал продавцов оружия на одной интернет-площадке. Считается, что Россия входит в пятерку стран с наибольшим количеством гражданского оружия в частном владении. Но до сих пор эта отрасль существовала в основном офлайн.

При создании интернет-сервиса приходилось равняться на иностранные аналоги, говорит основатель компании «Ствол.Маркет» Антон Сидорчук: «На территории США есть несколько подобного рода ресурсов, где любой охотник, человек, увлекающийся спортивной стрельбой может выбирать из всего ассортимента, который вообще есть в стране. Там с этим немножко проще с точки зрения доставки. Но принципиально идея не отличается от того, что сделали мы в России. Десятки магазинов, которые имеют лицензию на продажу гражданского оружия, подключены к маркетплейсу — начиная от Сахалина до Калининградской области. Также присоединяются те, кто не имеет лицензии на продажу лицензионной продукции, но так или иначе связаны с оружейной тематикой: экипировка, оптика и так далее».

По официальным данным, сейчас в России около 4,5 млн легальных владельцев оружия. У них на руках больше 7 млн стволов. В основном это охотничье стрелковое оружие. Однако все больше россиян интересуются пистолетами и револьверами, которые сертифицированы как спортивное оружие. Практическая стрельба становится модным видом спорта, подтвердил руководитель «Союза гражданского оружия» Рафаил Рудицкий: «Раньше, конечно, были преимущественно охотники — до 1990-х годов. Потом, когда появилось помповое полуавтоматическое оружие, практическая стрельба, и это вот как раз привело к бурному росту. Сейчас охотники составляют примерно половину. Судя по посещению стрельбищ народом, видно, что интерес достаточно стабильный, несмотря на то, что цены значительно подросли — раз в пять за 10 лет, как на само оружие, так и на боеприпасы.

По практической стрельбе очень большой расход боеприпасов, поэтому развиваются и их производители».

Эксперты отмечают, что в последние годы в России появилось несколько частных компаний-производителей оружия высокого качества. Ценителям они предлагают эксклюзивные модели снайперских винтовок. Их стоимость достигает 2 млн руб. Такие экземпляры теперь также можно найти на вторичном рынке в интернете.

Светлана Белова