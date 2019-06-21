Новый глава Копейска назначил первого заместителя

Мэр Копейска Андрей Фалейчик назначил своим первым заместителем Павла Демина. Как сообщают в пресс-службе администрации городского округа, господин Демин работает на новой должности с сегодняшнего дня.

Павел Демин начинал карьеру в Арбитражном суде Челябинской области, в 2008 году работал в аппарате правительства региона. С 2012 по 2016 год занимал пост первого заместителя Еманжелинского муниципального района. С 2016 года трудился на руководящих должностях в подведомственном учреждении минэкономразвития и бизнес-структурах.

Сообщается, что в администрации Копейска Павел Демин будет курировать вопросы градостроительства, жилищной политики, имущественных и земельных отношений.