Андре Калантзопулос

Родился в 1957 году в Греции. Начал карьерный путь в компании в 1985 году. На протяжении своей карьеры занимал ключевые позиции в регионе Центральная Европа — был управляющим директором подразделения PMI в Польше, а также являлся президентом Восточно-Европейского региона. С 2002 года и до отделения PMI от Altria Group в марте 2008 года занимал пост президента и главного исполнительного директора PMI, с марта 2008 по май 2013 года — генерального операционного директора по вопросам осуществления текущей деятельности. В мае 2013 года назначен главным исполнительным директором PMI и избран в совет директоров компании. Окончил Швейцарский федеральный технологический институт в Лозанне (Швейцария). Получил MBA в Европейском институте бизнес-администрирования (INSEAD) во Франции.