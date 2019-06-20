«Непонятно, как государство может вмешиваться в меню заведения»

Андрей Федорин, совладелец ресторана «МариVanna»: «Честно говоря, я не понимаю, как государство может вмешиваться в меню ресторана. Это частное дело. Скорее всего, такая инициатива останется безрезультатной. Что касается приоритета, то, вероятно, имеется в виду отдельная вкладка в меню, другую форму я просто не вижу. Интересный момент — иногда российские вина просят иностранные гости, им любопытно. Мы о напитках им рассказываем, предлагаем. Я думаю, что люди, в первую очередь, все-таки смотрят на другие аспекты, в том числе на цены, и ориентируются на свой опыт. Если у них был негативный опыт, то вы никакими приоритетными списками их не смутите. В принципе, такая инициатива может сработать на продвижение бренда российских вин».

Александр Кожин, ресторатор: «То, что касается российских напитков, то их и так выделяют в винной карте, и они достаточно давно представлены во всех ресторанах. Но, безусловно, есть вина достойные и неплохие. Единственное, что пугает — это ценовая категория некоторых позиций: она на самом деле завышена, на мой взгляд. Конечно, когда приходит человек в ресторан, то сам выбирает то, что ему нравится. Могу сказать, что иностранцы, которые посещают наши рестораны, обращают внимание на российские вина и с удовольствием их пробуют».

Владимир Перельман, владелец ресторанного холдинга Perelman People: «Мы и так готовы выделять позиции российских производителей. Но если будет приказная форма, обязательная к исполнению, то, конечно, это будет немножко странно звучать в современных реалиях. Все, что касается назидания, а не рекомендаций, встречается всегда в штыки предпринимательским сообществом. Мы честно работаем с русскими виноделами, производим несколько вин совместно. По бокальной позиции мы, конечно, их выделяем на первое место».

Николай Борисов, ресторатор: «Не уверен в правильности такого регулирования, даже на микроуровне. Давайте тогда какие-то ставить приоритеты. Если они хотят обязательств, то пусть и производители тогда дают какие-то приоритетные цены. Игра в одни ворота всегда не очень хороша. На спецпредложения люди, конечно, обращают внимание».