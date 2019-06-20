Юристы системы ТПП собрались в Саратове на всероссийский семинар

Развитие юридических услуг для бизнеса, особенности правового сопровождения торгово-промышленных палат, законотворческая работа, развитие медиации и третейского разбирательства — вот неполный перечень тем, которые рассматриваются 20 и 21 июня в ТПП Саратовской области на «Всероссийском семинаре-совещании для представителей юридических служб торгово-промышленных палат». На мероприятие собрались юристы ТПП из 18 регионов страны. Онлайн в дискуссии участвуют еще порядка 30 специалистов. Организаторы семинара — ТПП Саратовской области и ТПП России.



От имени президента региональной палаты Алексея Антонова к юристам обратился первый вице-президент Сергей Леонов. Он поблагодарил руководство федеральной ТПП за поддержку в организации и отметил, что в планах на ближайшие два дня — рассмотрение актуальных вопросов, с которыми юристы палат сталкиваются в ежедневной работе и в долгосрочной перспективе.

Участников семинара приветствовал вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров. «Это мероприятие проводится по поручению президента ТПП России Сергея Николаевича Катырина, который уделяет большое внимание работе юридических служб всех торгово-промышленных палат, — отметил он. — Количество юристов и палат, которые они представляют на семинаре, свидетельствует о том, что их руководители также уделяют максимальное внимание работе юридических служб и повышению квалификации сотрудников. Мы работаем в рамках единой негосударственной некоммерческой корпорации, которая называется ТПП России. Поэтому практики, подходы и успехи у нас должны быть единые. Тот опыт, который будет озвучен на семинаре, мы изучим и постараемся максимально распространить».

Пленарное заседание открыл директор департамента законотворческой деятельности ТПП России Дмитрий Фадеев. Он рассказал о наиболее актуальных на сегодняшний день направлениях деятельности. По его словам, федеральная палата активно участвует в проводимой государством работе по реформе контрольно-надзорной деятельности (приказ №47от 24 апреля 2019 г.). В частности, это касается законопроекта «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле», к которому у экспертов ТПП выработан ряд замечаний, подразумевающих снятие нагрузки с предпринимателей. Важное направление — так называемая «регуляторная гильотина» — механизм, предусматривающий отказ от применения на практике обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти, вступивших в силу до 1 января 2021 года. Он будет реализован двумя законопроектами, для которых у федеральной палаты также есть предложения. В частности, по созданию доступного для всех предпринимателей единого реестра обязательных требований (федерального, регионального и муниципального уровней). Правительством РФ при участии ТПП РФ ведется работа по разработке новой редакции Кодекса РФ об административных правонарушениях. Палата считает, что реформа контрольно-надзорной деятельности должна проводиться одновременно с реформой административного законодательства. Это дополнительно позволит сократить число избыточных составов правонарушений, что улучшит предпринимательский климат.

Сегодня на семинаре будут рассмотрены вопросы работы юрслужб в реализации уставных задач торгово-промышленных палат, опыт саратовской ТПП по экспертизе нормативно-правовых актов, развитие и популяризация третейского разбирательства и медиации. Представители региональных палат поделятся с коллегами наработками в проведении правовой экспертизы, продвижении юридических услуг, среди предпринимателей.

Завтра юристы ТПП коснутся вопросов продвижения антикоррупционных принципов комплаенс. По итогам семинара-совещания будет подготовлена резолюция.