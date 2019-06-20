Ипотека «по возрастам»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Светлана Бардина рассказывает, какой ипотечный кредит берут заемщики разных возрастов.

Заемщики старше 65 лет стали одними из наиболее активных потребителей на рынке ипотечного кредитования. По данным исследования Национального бюро кредитных историй, средний размер кредита на покупку жилья у самой взрослой аудитории вырос более чем на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 830 тыс. руб. При этом средний размер ипотечного кредита увеличился и в других возрастных сегментах заемщиков. У молодых покупателей в возрасте до 25 лет на 17%; у тех, кому не больше 30 — на 18%.

При этом, несмотря на такую опережающую динамику, заемщики старше 65 лет остаются самыми «скромными» с точки зрения средней величины ипотечного займа, а самые большие суммы кредитов на покупку недвижимости берут клиенты в возрасте от 40 до 49 лет — им требуется по 2,5 млн руб. В целом же, по стране средний размер ипотечного кредита вырос на 17% (или на 350 тыс. руб.) и составил 2,38 млн.

А наибольший средний размер ипотечного кредита среди 30 регионов-лидеров по объемам этого вида кредитования был зафиксирован в Москве и составил 4,68 млн руб. К примеру, в Санкт-Петербурге эта цифра существенно ниже — 2,94 млн руб.

Но наибольшую динамику роста среднего размера ипотечного кредита продемонстрировала Воронежская область, прирост составил почти 28%, а наименьшие темпы роста были отмечены в Свердловской области, всего на 4%.