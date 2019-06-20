«Вехи на пути жизни»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Петр Воронков рассказывает о путешественнике-исследователе XX века и о том, как складывались его отношения с противоположным полом.

Дальние странствия сегодня и любовь. Руаль Амундсен и его женщины. Человек, который стер практически все последние белые пятна на карте земли, был просто магнитом для женского пола. Конечно, сама личность Амундсена весьма неоднозначна. Достаточно того, что одна половина его сподвижников считала его богом, другая — негодяем. Сейчас сложно разобраться в тонкостях его натуры. Был бы он другим, не стал бы одним из главных героев прошлого века.

Три главных женщины Амундсена, как вехи на пути его жизни. Первая — Сигрид Кастберг. Он так ею увлекся, что забросил подготовку к полярной экспедиции, буквально подарив право открытия Северного полюса американцам Роберту Пири и Фредерику Куку. Он просил Сигрид развестись с мужем и вступить с ним в брак. Однако дама тянула время. Амундсен же не терпел компромиссов. Поэтому, когда она все же развелась, он сказал «поздно» и как ошпаренный умчался навстречу новым открытиям.

Следующая его пассия — Кристин Элизабет Беннетт или просто Кисс, как ее звали друзья и родные. Яркая, красивая, талантливая и опять замужняя. Их отношения длились долго. И Амундсен, который не мог делить никого и ни с кем, ставит ей те же условия, что и Сигрид. Но как только Кисс делает шаг навстречу, он тут же отправляется в новую экспедицию.

И, наконец, Бесс Мегидс, королева Аляски. Сценарий можно не повторять. Она развелась с мужем и уже ехала к Амундсену, но тот вдруг буквально сорвался спасать генерала Нобиле, дирижабль которого потерпел крушение в Арктике. Это было роковое путешествие не молодого уже Амундсена. В общем, когда Бесс переступила порог дома своего суженого, великого норвежца уже не было в живых.